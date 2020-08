CureVac-Aktie: Steht der Crash bevor?

Als CureVac vor Kurzem an der Börse durchstartete, war die Euphorie noch groß. Noch am gleichen Tag des Börsengangs konnten die Kurse sich mehr als verdoppeln. Darauf folgten weitere Zugewinne und es ging von anfangs 16 US-Dollar schnell in Richtung 70 Dollar. Nach dem ersten Raketenstart ging es allerdings recht schnell wieder in niedrigere Kursregionen. Dafür dürften unter anderem mahnende Worte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung