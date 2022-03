CureVac-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Laut dem mannheimer-morgen.de will sich CureVac nicht unterkriegen lassen. So hat das Aufsichtsratsmitglied vom Tübinger Biotechnologie-Unternehmen jüngst eine Rede gehalten. Friedrich von Bohlen und Halbach sagte, er sei mehrfach geimpft und zweimal davon mit dem Vakzin von CureVac. Er witzelt und sagt, dass er sich deshalb wahrscheinlich noch nicht mit dem Coronavirus angesteckt habe. In dem Artikel soll nun geklärt werden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung