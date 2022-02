CureVac-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Bereits am 12. Oktober 2021 hat CureVac seinen ersten Impfstoff-Kandidaten aus dem Zulassungsverfahren der EMA zurückgezogen. In der Zwischenzeit forscht das Unternehmen aber weiter daran. Es arbeitet sogar an einem Impfstoff-Update speziell gegen die neue Omikron-Variante. Wird es das bringen? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die CureVac-Aktie jetzt zu kaufen.

Um zu überprüfen, ob ein Kauf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung