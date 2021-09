CureVac-Aktie: Sie geben nicht auf!

Die Aktie von CureVac hat ihre Schwächephase vom Wochenstart offenbar überwunden. Nachdem die Papiere des Tübinger Biotechnologie-Unternehmens im Xetra-Handel am Dienstag auf bis zu 53,55 Euro zurückgefallen waren, verbesserten sie sich zum Abend wieder auf 56,44 Euro. Den Mittwoch beendete die Aktie in Frankfurt mit einem weiteren Plus von 4,5 Prozent bei 58,50 Euro. Ob die neue Zuversicht mit den Plänen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung