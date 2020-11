CureVac Aktie: Sensation im Schatten von BioNTech!

Die globale Nachricht der Woche lieferte eindeutig BioNTech: Das Mainzer Unternehmen und US-Partner Pfizer vermeldeten am Montag, dass ihr Corona-Impfstoff nach bisherigen Ergebnissen zu über 90 Prozent wirksam sei. Und klar: Kurzzeitig schoss die BioNTech-Aktie auf mehr als 100 Euro, liegt aus der vergangenen Woche noch immer mit rund 15 Prozent im Plus. Die eiegtnliche Sensation an der Börse allerdings lieferte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung