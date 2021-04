CureVac-Aktie: Rücksetzer als Chance!

Erst am 26. April kam eine erneute Kaufempfehlung des Analysehauses Guggenheim für die CureVac-Aktie heraus. Die fundamentalen Aussichten bleiben weiterhin stark. So ist die durchschnittliche Empfehlung von „AUFSTOCKEN“ immer noch aktuell. Aus charttechnischer Sicht konnte der Widerstandsbereich von etwa 95,00 EUR an der Frankfurter Börse überwunden werden. Danach hat sich ein Hochpunkt bei 110,00 EUR eingestellt.

