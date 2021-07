CureVac-Aktie: Im Rückenwind der Konkurrenz?

Gute Nachrichten rund um CureVac suchten die Anleger auch in dieser Woche bisher vergebens. Hauptsächlich gab es weitere Mutmaßungen über weitere Kursstürze zu lesen und einige Medien sprangen mit etwas Verspätung auf das Thema größerer Aktienverkäufe durch Top-Manager des Tübinger Biotech-Unternehmens auf. Dieser negativen Berichterstattung zum Trotz konnte die CureVac-Aktie sich am Dienstag deutlich erholen. Fast sieben Prozent höher als am Vortag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!