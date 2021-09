CureVac-Aktie: Rette sich, wer kann – die neue Einstellung

Die Aktie von CureVac ist auch am Donnerstag nicht mehr aufzuhalten. Allerdings sinken die Kurse nicht mehr ganz so schnell wie zuvor. Innerhalb einer Woche war es um 17,5 % nach unten gegangen. Die Aktie gab am Donnerstagvormittag lediglich 1,11 % nach, nachdem es zum Tagesanfang allerdings mit -7 % einen regelrechten Kurssturz gegeben hat. Das ist nicht besonders überraschend.

