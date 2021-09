CureVac-Aktie: Reicht das?

Nach einem steilen Abwärtstrend nutzt die CureVac-Aktie die derzeit gute Stimmung an den Märkten, um sich wieder in Richtung Norden zu orientieren. Am Donnerstag konnte das Papier sich bis zum Vormittag um knapp 3,4 Prozent auf 48,09 Euro verbessern und damit sogar den Schlusskurs der vergangenen Woche wieder übertreffen.

Unbedingt zu rechnen war damit nicht, da es keinerlei nennenswerte Neuigkeiten zu sehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung