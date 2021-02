CureVac-Aktie: Profite ab Ende Mai?

Viel Geduld ist derzeit von den CureVac-Aktionären gefordert. Noch immer befindet sich der Corona-Impfstoff des Unternehmens in der finalen Phase der Zulassung. Neue Äußerungen legen nahe, dass es frühestens Ende Mai soweit sein könnte. An der Börse wurden die Gewässer der CureVac-Aktie zuletzt zunehmend rauer. Ein kleines Plus am Freitag kann die Wochenbilanz bislang nicht entscheidend korrigieren.

Die Zulassung lässt auf sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!