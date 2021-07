CureVac-Aktie: Produktion läuft an!

Ist das jetzt verzweifelte Hoffnung? Oder doch etwas anderes? Zumindest teilt der Pharma-Konzern Novartis mit, die Produktion des CureVac-Impfstoffs gegen das Corona-Virus zu starten. Das Schweizer Pharma-Unternehmen hat neben CureVac auch Kooperationsverträge mit BioNTech und Pfizer.

50 Millionen Dosen für CureVac

So sollen noch in 2021 rund 50 Millionen Dosen des CureVac-Impfstoffs im Novartis-Werk in Österreich gefertigt werden. CureVac hat schon in den



