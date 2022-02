CureVac Aktie: Phase 1 bei Grippe-Impfstoffkandidat gestartet!

Denn am Donnerstag teilte CureVac mit, eine klinische Phase 1-Studie zu einem Grippeimpfstoff-Kandidaten auf mRNA-Basis gestartet zu haben. Die erste Impfung eines Probanden im Rahmen der Phase 1-Studie sei erfolgt, so CureVac am Donnerstag. Die Reaktion der Aktie? Am Nachmittag rutschte die Aktie im Xetra-Handel gegenüber dem Vortagesschluss ins Minus. Zu dem Zeitpunkt wurde dieser Beitrag verfasst.

