CureVac-Aktie: Pandemie hört nie mehr auf?

Die CureVac-Aktie mit einer deutlichen Gegenbewegung. Eine Erholung in der vergangenen Woche – der Wert bildete im Kursverlauf eine lange, positive Wochenkerze aus. Entsprechende Kerzen gelten in der japanischen Candlestick-Methodik als „Stützen des Marktes“ und zeigen nach einer Abwärtsbewegung einen Stimmungsumschwung, eine Bodenbildung an.

Die Anleger griffen wieder zu. Denn ein wenig Phantasie für CureVac als Impfstoffhersteller kam in den Wert.



