CureVac-Aktie: Obacht!

Der Aufstieg der Aktie von CureVac an der Börse geht unvermindert weiter: Im Laufe des Dienstags zogen die Papiere des Tübinger Biotech-Unternehmens im Xetra-Handel zwischenzeitlich um weitere gut fünf Prozent an und notierten bei 62,89 Euro. Zur Erinnerung: Zum Monatsbeginn war die CureVac-Aktie gerade einmal 41,14 Euro wert, hat sich seitdem also um rund 50 Prozent im Wert gesteigert. Die Hoffnung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung