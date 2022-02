CureVac-Aktie: Nur die halbe Wahrheit!

Die Aktie von CureVac hat am Dienstag doch noch die Kurve gekriegt. Nach einem schwachen Wochenstart und einem Schlusskurs von 14,31 Euro am Montag im Xetra-Handel, haben die Papiere des Tübinger Biotech-Unternehmens, das an einem mRNA-Impfstoff gegen Corona forscht, am Dienstag deutlich zugelegt. 15,05 Euro lautete der Schlusskurs der CureVac-Aktie, ein Plus von mehr als fünf Prozent stand letztlich zu Buche. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



