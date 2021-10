CureVac-Aktie: Noch ist die Kuh nicht vom Eis

Auch im Oktober setzte die CureVac-Aktie die am 26. August im Anschluss an das Hoch bei 64,33 Euro begonnene Abwärtsbewegung weiter fort. Allerdings ließ die Dynamik deutlich nach. Der Kurs gab zwar noch weiter nach, aber er fiel zumindest nicht mehr wie ein Stein. Aktuell sind die Bullen sogar bemüht, die Notierungen in eine Seitwärtsbewegung einschwenken zu lassen.

