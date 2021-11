CureVac-Aktie: Nichts zu machen!

Die CureVac-Aktie macht es sich dieser Tage weiter im Kurskeller bequem. Zu Wochenbeginn versuchten sich die Bullen zwar noch an dezenten Kursaufschlägen. Es dauerte allerdings nicht lange, bis die von den Bären wieder kassiert wurden. Im morgendlichen Handel am Dienstag ging es dann wieder recht steil in die Tiefe.

Bis zum Mittag notierten die Anteile heute mit 2,6 Prozent im roten Bereich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung