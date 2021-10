CureVac-Aktie: Nicht schon wieder!

Die CureVac-Aktie ist zum Ende der vergangenen Woche erneut unter Druck geraten, nachdem in den Tagen zuvor leichte Erholungstendenzen zu erkennen waren. Der Grund hierfür war ein Nachtrag bei der US-Börsenaufsicht SEC, der besagt, dass der Hauptaktionär des Unternehmens, die dievini Hopp BioTech holding, ihre Beteiligung an CureVac reduzieren wolle. In der Folge rauschte der Kurs um mehr als 12 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung