CureVac-Aktie: Neues Potential?

Die CureVac-Aktie befindet sich wieder im Aufwind; in den letzten zwei Wochen hat das Papier fast 20 Prozent zugelegt.

CureVac-Aktie: Verbesserter Impfstoff?

Etwa ein dreiviertel Jahr nach dem Scheitern seines ersten Corona-Impfstoffprojekts startet Curevac nun eine klinische Studie mit seinem verbesserten Impfstoff. An der Phase-1-Studie in den USA sollen bis zu 210 gesunde Erwachsene teilnehmen, teilte das Tübinger Biotech-Unternehmen am Mittwoch mit.

Der erste



