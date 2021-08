CureVac-Aktie: Neuer Impfstoff bringt Impulse

Am Montag positive Impulse für die CureVac-Aktie. Das Unternehmen ist dabei, einen Corona-Impfstoff der zweiten Generation zu entwickeln. Mit verbesserter Immunantwort sowie hohen Schutzwirkung gegenüber den neuen Corona-Mutationen. Soweit das Biotech-Unternehmen in einer Mitteilung – basierend auf Ergebnissen an nichtmenschlichen Primaten.

Damit besteht die Hoffnung, dass CureVac seinen Corona-Impfstoff weiter entwickeln kann und in 2022 einen Impfstoff auf den Markt bringen kann. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung