CureVac-Aktie: Milliardendeal macht Hoffnung!

Was war das für ein Satz für die Aktie von CureVac: Nach einer zuletzt erneut enttäuschenden Entwicklung, zogen die Papiere des Tübinger Biotech-Unternehmens am Dienstag im Xetra-Handel zeitweise um mehr als zehn Prozent nach oben auf bis zu 47 Euro. Die CureVac-Aktie hat sich damit auch auf Wochensicht wieder ins Plus geschoben, das Monatsminus deutlich reduziert. Es war offenbar die Reaktion ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung