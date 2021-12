CureVac-Aktie: Die Luft wird immer dünner!

Nach einer Zwischenerholung in der zweiten Novemberhälfte und dem Anstieg bis auf 50,09 Dollar geht es für die Aktie des Tübinger Biotechunternehmens CureVac seit der Monatswende wieder in südlicher Richtung. Auf Höhe der 50-Tage-Linie (EMA50) ist der Kurs nach unten abgeprallt und nähert sich den Tiefpunkten aus der ersten Novemberhälfte bei 35,05 und 35,08 Dollar nun immer weiter an.

