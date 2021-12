CureVac-Aktie: Keine großen Sprünge!

Die Aktie von CureVac erlebt derzeit eine schwierige Phase an der Börse. Nach einer Eröffnung bei einem Kurs von 36,85 Euro in Frankfurt am Montag, rutschten die Papiere des Tübinger Biotech-Unternehmens bis Handelsschluss wieder auf 34,77 Euro zurück. Auch den Dienstag begann die CureVac-Aktie zunächst im Minus, das Wochenplus schrumpfte auf gut zwei Prozent zusammen. Große Sprünge sind bei der Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung