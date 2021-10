CureVac-Aktie: Kaum zu erwarten!

Die Aktie von CureVac hat nach ihrem kleinen Einbruch vor gut einer Woche offenbar ihren Boden gefunden. Seit Tagen pendeln die Papiere des Tübinger Impfstoff-Entwicklers um einen Kurs von 38 Euro. Ausbruchsversuche nach oben werden ebenso eingefangen, wie ein weiterer Absturz verhindert. So notiert die CureVac-Aktie zum Start in die Börsenwoche gegen Mittag minimal leichter bei 37,70 Euro. Ob es in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung