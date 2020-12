CureVac Aktie – Katastrophal!

Anleger waren gewarnt! Am 09. Dezember erreichte die Curevac-Aktie bei rund 150 US-Dollar ein Hoch. Doch genau an diesem Tag fiel der Wert auf einen Tagesschlusskurs bei 136,27 US-Dollar. Diese volatile Bewegung am bisherigen Höchstkurs kam bei sehr hohen Umsätzen zustande. In den Candlesticks bildete sich eine kleine Tageskerze.

