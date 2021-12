CureVac-Aktie: Hoffnung für 2022?

Die CureVac-Aktie ist ein Paradebeispiel für den schönen Börsenspruch: Die ersten Verluste sind die geringsten! Anleger sollten sich gerade bei sehr spekulativen Positionen und Aktien stets ein maximales Verlustlimit setzen – und nachfolgende Stopploss-Kurse einplanen.

Zudem ist die CureVac-Aktie seit dem Sommer in einem dynamischem Abwärtstrend gefangen. Auch hier gilt: The trend is your friend – oder handle niemals gegen den Trend.



