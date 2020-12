CureVac-Aktie: Hier ist man BioNTech und Moderna voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Das Interesse der Anleger an der CureVac-Aktie ist in den vergangenen Tagen deutlich zurückgegangen. Anfang Dezember notierten die Anteile des Tübinger Impfstoffentwicklers noch bei rund 106 Euro. Mittlerweile sind die Kurse bereits unter die 90-Euro-Linie gerutscht. Einen großen Anteil an dieser Entwicklung dürfte die Konkurrenz tragen.

Denn während der Corona-Impfstoff von CureVac gerade erst in die entscheidende dritte Phase der Studien gestartet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung