CureVac Aktie: Hammer-Entwicklung!

Die CureVac Aktie ist am Dienstag mit einem leichten Minus gestartet. Obwohl es für die Aktie seit einigen Tagen eher schleppend läuft, sieht es in diesem Jahr bislang gut aus. So hat der Kurs bereits um mehr als 40 % zugelegt.

Zum Jahresstart konnte die Konsolidierung beendet werden. Rückblick: Mitte Dezember 2020 erreichte die Aktie mit 125,48 EUR ein neues Allzeithoch. Im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



