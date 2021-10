CureVac-Aktie: Greifen die Bären in der neuen Woche wieder an?

Anfang Oktober setzte die CureVac-Aktie die am 26. August im Anschluss an das Hoch bei 64,33 Euro begonnene Abwärtsbewegung zunächst weiter fort. Der Kurs fiel bis unter die Marke von 40,00 Euro zurück und bemüht sich seitdem im Bereich von 37,20 Euro um eine Stabilisierung. Bis zum Freitag liefen die Notierungen tendenziell seitwärts. Die rote Kerze vom Freitag mahnt in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



