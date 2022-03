CureVac-Aktie: Glück im Unglück?

Es mutet fast surreal an, wenn die Politik weitreichende Lockerungen beim Infektionsschutzgesetz beschließt, während gleichzeitig gefühlt täglich neue Rekorde bei den täglichen Corona-Infektionszahlen erzielt werden. Genau das trug sich aber kurz vor dem Wochenende zu. Mittlerweile stecken sich in Deutschland jeden Tag rund 300.000 Menschen mit Sars-CoV-2 an, und das ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer.

