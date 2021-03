CureVac-Aktie: Gelingt der Turnaround?

Bezüglich der 1-Monats-Sicht sieht es bei den Tübingern Spezialisten von Arzneimitteln alles andere als gut aus. Die Aktie verlor an der Börse zwischenzeitlich mehr als ein Drittel an Wert. Der Tiefstand ist zwar überwunden, aber noch immer gegenwärtig. Grund zur Hoffnung gibt der jüngste Handelstag. Knapp 3,5% Gewinn zeigte die Chart am Ende des Freitags an. Für Investoren dürfte nun interessant ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung