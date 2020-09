CureVac-Aktie: Geht es jetzt wieder aufwärts?

Es ist erst wenige Wochen her, dass das Pharmaunternehmen CureVac an der Börse durchstartete. In seiner noch jungen Geschichte hat die Aktie des Konzerns dennoch schon so ziemlich alles erlebt. Es ging los mit fulminanten Kursgewinnen, danach folgte die erste herbe Korrektur samt Gegenbewegung und seit Anfang September herrscht nun eher Katerstimmung. Was bei dieser Achterbahnfahrt bisher noch fehlte, waren Einschätzungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung