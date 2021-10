CureVac-Aktie: Es tut sich nicht mehr viel!

Es ist noch gar nicht so lange her, dass CureVac regelmäßig die Schlagzeilen füllte. 2020 galten die Tübinger gar noch als große Hoffnung bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff, sogar von Elon Musk wurde das Unternehmen besucht und es schien so, als stünde man vor dem Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte.

Daraus wurde dann aber letztlich doch nichts. Das hart erarbeitete Vakzin erwies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung