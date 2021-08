CureVac-Aktie: Es fehlt der Glaube!

Noch immer sind die enttäuschenden Studiendaten von CureVac das beherrschende Thema an der Börse. Einst galt das Unternehmen als Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Der brachte es jedoch in den Phase-III-Studien lediglich auf eine Wirksamkeit von 48 Prozent. Das liegt deutlich unter den von der WHO minimal geforderten 70 Prozent.

Dass die CureVac-Aktie nach diesen Nachrichten kaum noch Land sieht, ist



