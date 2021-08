CureVac-Aktie: Erwarten uns bessere Zeiten?

Die CureVac Aktie hat selbst bei den härtesten Aktionären für Tränen gesorgt. Am Anfang der Corona-Pandemie erhoffte man sich viel von diesem Biotechnologieunternehmen, jedoch erinnert sich mittlerweile durch die Enttäuschung niemand mehr so recht daran. Das Ereignis am 16. Juni hat vielen Anlegern Geld gekostet. Mit nur 48-prozentiger Wirkung hat der Impfstoff die restlichen Konkurrenten weit untertroffen. Die Konsequenz folgte prompt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



