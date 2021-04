Die CureVac-Aktie konnte im Februar noch einmal einen Anstieg vollziehen und dabei in der Spitze bis auf ein Hoch bei 109,98 Euro vordringen. Mit diesem Hoch wurde das am 9. Dezember bei 120,82 Euro ausgebildete Hoch jedoch klar verfehlt. Der Kurs ging anschließend in eine Abwärtsbewegung über und ermäßigte sich bis zum 5. März auf ein Tief bei 64,46 Euro.

