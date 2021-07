CureVac-Aktie: Der Erfolg der anderen!

Die Aktie von CureVac ist mit einer erneuten Enttäuschung für die Anleger in die neue Börsenwoche gestartet. Zum Xetra-Handelsschluss am Montag notierten die Papiere des Tübinger Biotech-Unternehmens bei noch 41,96 Euro und somit 3,3 Prozent tiefer. Auch wenn sich die Aktie am Dienstagmorgen erholte, beträgt das Minus allein aus der zurückliegenden Woche bei der CureVac-Aktie somit fast 15 Prozent. Möglicherweise drückte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung