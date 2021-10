CureVac-Aktie: Droht ein Kursmassaker?

Für die CureVac-Aktie könnte es aktuell kaum schlechter aussehen. In den letzten Monaten ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was nur irgendwie hätte schieflaufen können. Nachdem der eigene Corona-Impfstoff in den Studien bei der Wirksamkeit enttäuschte, fiel es den Bullen zunehmend schwer noch irgendwie optimistisch zu bleiben.

Auch Hoffnungen darauf, dass es zumindest noch für bestimmte Risikogruppen noch eine Zulassung geben könnte, scheinen ...



