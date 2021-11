CureVac-Aktie: Dramatischer Absturz geht weiter!

Aktuell haben die Bären von CureVac weiterhin das Sagen. Sie drücken das Papier in Richtung neuer Tiefstände. Bereits am 12. Oktober wurde ein Allzeittief von 31,50 EUR am Handelsplatz Xetra generiert. So wie es scheint, wird dieses nun überholt. Neue Tiefpunkte bestätigen auch immer einen intakten Abwärtstrend. Aus dieser Sicht heraus befindet sich CureVac weiterhin in einem Bärenmarkt.

