CureVac-Aktie: Doch kein Ausverkauf?

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben sich unsere Autoren den Stand der Dinge bei der CureVac-Aktie einmal genauer angeschaut. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Kommt die Hoffnung zurück bei der CureVac-Aktie? Schließlich verlangsamen sich die Kursverluste für den Wert. Die Entwicklung! Bei der CureVac-Aktie ging es am Dienstag um gut 2 % nach oben, was nach den Verlusten von -18,9 % in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!