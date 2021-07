CureVac-Aktie: Diese zwei Faktoren entscheiden!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Vom Hoffnungsträger in der Pandemie-Bekämpfung zur Enttäuschung am Aktienmarkt des bisherigen Jahres. Diese Beschreibungen treffen beide auf CureVac zu und dazwischen liegen nur 12 Monate. Während der Mangel an testwilligen Personen das Ergebnis der Studie in die Länge gezogen hatte, sorgte die vergleichsweise niedrige Wirksamkeit des Impfstoffes für herbe Enttäuschungen bei den Anlegern.



