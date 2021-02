CureVac-Aktie: Davon hängt jetzt alles ab!

Bereits im Januar kündigten CureVac und Bayer an, bei der Impfstoffproduktion zusammenarbeiten zu wollen. Nun gibt es darüber erste Details. Wie die beiden Unternehmen gestern bekanntgaben, soll die Produktion bei Bayer in Wuppertal noch in diesem Jahr anlaufen. Für 2022 sollen dann 160 Millionen Impfdosen hergestellt werden.

Im Jahr darauf soll diese Zahl noch einmal deutlich steigen. Für CureVac sind das gute ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung