Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

CureVac-Aktie: Davon hängt alles ab!

Die leidgeplagten Anleger von CureVac-Aktie konnten in dieser Woche etwas aufatmen. Nach einer anhaltenden Verkaufswelle konnte das Papier sich wieder um immerhin 6,5 Prozent in die Höhe bewegen. Die schweren Verluste seit Juni werden damit natürlich nicht annähernd ausgeglichen. Zumindest geht es aber in die richtige Richtung.

Beherrscht wird die Stimmung der Aktionäre weiterhin durch enttäuschende Studienergebnisse rund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung