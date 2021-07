CureVac-Aktie: Daran wird nicht gerüttelt!

Die in der Vorwoche begonnen Erholung von CureVac an der Börse ist ins Stocken geraten. Nachdem sich die Papiere des Tübinger Biotech-Unternehmens am vergangenen Mittwoch bis auf 47 Euro verbessern konnten, hat die CureVac-Aktie seitdem wieder deutlich an Wert verloren. Am Montag ging es im Xetra-Handel nur ganz leicht aufwärts auf 45,40 Euro. Die bislang nicht von Erfolg gekrönte Entwicklung eines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung