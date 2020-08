CureVac-Aktie: Damit konnte niemand rechnen!

Kaum eine Aktie sorgt derzeit für so viel Aufsehen an der Börse wie die des Impfstoffentwicklers CureVac. Als das Unternehmen aus Tübingen vor wenigen Tagen mit seinem IPO durchstartete, rissen sich die Börsianer nur so um die Anteile. Was folgte, waren enorme Kursgewinne in kürzester Zeit. Trotz der guten Aussichten bei der erfolgreichen Entwicklung eines Corona-Impfstoffs scheint der Titel aber in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung