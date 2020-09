CureVac-Aktie: Chance oder Flop?

Über CureVac wurde in den letzten Monaten sehr viel diskutiert. Nicht überraschend, da das Unternehmen einer der Vorreiter für einen Impfstoff gegen das Coronavirus ist. Am 14. August 2020 ist das Unternehmen an die US-Börse gegangen, wo der Kurs in den ersten zwei Tagen um mehr als 50 % zulegte. Diese Euphorie war allerdings nicht nachhaltig und seitdem bewegt sich der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung