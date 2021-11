CureVac-Aktie: Die Aktie bleibt angeschlagen

Ende August konnte die CureVac-Aktie noch einmal auf ein Hoch bei 64,33 Euro vordringen. Danach war die Kraft der Bullen erschöpft und die Aktie ging nach dem 26. August in eine Abwärtsbewegung über. Der 50-Tagedurchschnitt wurde gebrochen und am 12. Oktober bei 31,50 Euro ein Tief ausgebildet. Es könnte in Kürze wieder erreicht werden.

