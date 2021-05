CureVac-Aktie: Im Abwärtstrend gefangen

Die CureVac-Aktie versuchte in diesem Jahre bereits zweimal, einen Wiederanstieg auf das Hoch vom 9. Dezember bei 120,82 Euro zu vollziehen. Der erste Anlauf scheiterte am 8. Februar auf einem Hoch bei 109,98 Euro. Dieses Hoch konnte am 28. April durch den Vorstoß bis auf 110,38 Euro überwunden werden, doch anschließend ging der Wert in eine dynamische Abwärtsbewegung über.

Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung