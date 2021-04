Curaleaf Aktie: New York wird der 15. Staat, der Cannabis für den Freizeitgebrauch legalisiert!

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo unterzeichnete am Mittwoch das Gesetz zum Konsum von Freizeit-Marihuana und machte den Empire State damit zum 15. in den USA, der Cannabis legalisiert. Das Gesetz erlaubt Erwachsenen ab 21 Jahren den Besitz von bis zu 3 Unzen Cannabis oder 24 Gramm Marihuana-Konzentrat und den Kauf von Freizeit-Cannabis bei lizenzierten Händlern. Das Gesetz erlaubt auch den Anbau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



