Cumulus Aktie: Was ist denn da passiert?

Die Tochtergesellschaft von Cumulus Media (NASDAQ:CMLS), Westwood One, gab bekannt, dass der konservative Kommentator Dan Bongino den Sendeplatz übernehmen wird, der jahrzehntelang von dem verstorbenen Rush Limbaugh besetzt war. Limbaugh verstarb am 17. Februar im Alter von 70 Jahren an Lungenkrebs. Nach seinem Tod führten seine Witwe Kathryn Limbaugh und eine Reihe wechselnder Gastmoderatoren die Sendung weiter, die wochentags von 12:00 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



